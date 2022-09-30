Yumurta fiyatlarına yine zam İşte zamlı yumurta fiyatları

Çalışan daha asgari ücret farkını cebine koymadan zam haberleriyle sarsıldı. Çaya yapılan zamdan sonra yumurta fiyatlarına da yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Yumurta fiyatlarına da yüzde 40 oranında zam yapıldı. Üretici bu zammı bile yeterli bulmazken zammın gönümüzdeki hafta etiketlere yansıması bekleniyor.

Artan enflasyon nedeniyle zam üstüne zam geldi. Çaya iki ay gibi kısa bir sürede yüzde 45,5 zam gelirken temel gıdalardan biri olan yumurtaya da zam kapıda. Üreticiler yüzde 40 oranında zam yaparken bu oranın bile yeterli olmadığını iddia ediyor. Zamların yakında etiket fiyatlarına yansıması bekleniyor