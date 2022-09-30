 MSB, Asos’a düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde Asos’a gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı. PKK inleri işte böyle vuruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Şırnak ziyareti sırasında düzenlenen basın toplantısında “Terörist neredeyse hedefimiz orası” mesajı ile 27 Eylül’de Irak’ın kuzeyinde 140 kilometre derinliğe inilerek, Asos’taki PKK terör örgütüne ait mağara, sığınak ve sözde karargahların imhasına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon başlatılmıştı. Bakan Akar harekat ile ilgili olarak, “Türk Silahlı Kuvvetleri iki gün önce de hava harekatı ile 140 kilometre içeri girdi. Asos’ta teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargahlarının bulunduğu 16 hedefi büyük bir başarıyla vurdu, tahrip etti” demişti.

Paylaşılan hava harekatına ait görüntülerde Hava Kuvvetleri pilotlarının 16 hedefi başarı ile imha ettiği görüldü.