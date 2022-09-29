Gelin halayı bırakıp tekme tokat daldı damat perişan İstanbul'da düğünde istek şarkı kavgası

İSTANBUL Bayrampaşa'da gelin ile damat kavgası olay oldu. Gelin ilk atağı yapan oldu, damat da önce engelledi sonra o da katıldı. Gelin tekme tokat dalarken, damat ortada kaldı. Düğündeki olay kavganın sebebi meğer istek şarkıymış...

Sosyal medya bugün İstanbul Bayrampaşa'daki düğünde çıkan kavganın görüntülerini konuşuyor. Kavganın sebebi istek şarkı çalınması... Kavga, Kocatepe Mahallesi Yel Sokak'taki mekanda yapılan Furkan Ş. ile Buse Ş. çiftinin düğününde yaşandı. Gelin ve damat keyifle halay çekiyordu. İlk fitil o halayda ateşlendi. Gelin bir an halayı bırakıp hamle yaptı.

Gelin tekme tokat daldı

Halaydaki damat ilk etapta gelini durdurdu. Halaya devam ederlerken olay büyüdü. Tartışma fiziki kavgaya dönüşünce gelin tekme tokat olaylara daldı. Bir kişinin saçına yapışırken damat onu durdurmak için çırpındı.

Gelin ve damat tarafının istek şarkı kavgası

Oyun pistinde patlak veren kavganın sebebi sonradan ortaya çıktı. Meğer gelin ve damat tarafı istek şarkı yüzünden birbirlerine girmişler. Furkan ve Buse'nin düğünü çıkan olaylar sebebiyle karakolda bitti.