Erdoğan'dan, Abdülkadir Selvi'ye: Köşende gereğini yapacaksın, Ahmet Hakan yapıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CNN Türk’te Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtladığı programda Erdoğan ile Selvi arasında geçen diyalog sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Canlı yayında Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemle ilgili birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Canlı yayın sırasında Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” diye sordu. “Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” deyip Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ı işaret ederek, “Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” dedi.

Erdoğan'ın gülümseyerek verdiği bu cevaba, Abdulkadir Selvi'nin de "Evet" diye karşılık vermesi dikkat çekti. Bu anlar sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.