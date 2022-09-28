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Türkiye bu doktoru konuşuyor! Bu nasıl doktor böyle! 'Manyak, sen kimsin' deyip üstüne yürüdü 'gebertirim seni'...

İZMİR Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Didem Didar Balcı, hastane koridorunda adeta terör estirdi. Çocuğu için itiraz eden kadının üzerine yürüyen Doktor Balcı, kadına ve araya girip sakinleştirmek isteyenlere hakaretler edip tehditler savurdu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olay sonrası doktor D.B. hakkında idari soruşturma başlattı.

Türkiye İzmir'in Konak ilçesindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan kadın doktor Didem Didar Balcı'yı konuşuyor. Doktor Balcı'nın çocuğu için gelen bir kadının üzerine yürüyüp hakaretler savurduğu, araya girmek isteyenleri de tehdit ettiği görüntüleri konuşuyor. 

Henüz nedeni bilinmeyen tartışma anları hastanedeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerde doktor Didem Didar Balcı'nın, "İşim var sanane. Yöneticim çağırdı. Sana hesap mı vereceğim? Sanane. Sen kimsin? Sen kimsin de bana hesap soruyorsun. Çağırın şu güvenliği. Kim bu kadın ya. Sen kimsin de bana hesap soruyorsun." diye bağırdı.

Çocuğumun yanında niye böyle yapıyorsun...

Sosyal medyaya düşen görüntülerde kadın hastanın çocuğunu tartışmadan korumak için doktorun yanından uzaklaşmaya çalıştığı, "çocuğumun yanında niye böyle yapıyorsun" diye serzenişte bulunduğu görülüyor.

Araya girenlere hakaret etti

Öfkeden deliye dönen kadın doktoru bu esnada civarda bulunan hastalar ve personeller sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Doktoru sakinleştirmeye çalışan bir kadın da Didem Dinar Balcı'nın hakaretlerine maruz kaldı. "Niye dokunuyorsun bana. Bu ne manyaklıktır ya. Doktora dokunmak, konuşmak" dediği duyuluyor. 

Öfkesi dinmedi: Gebertirim seni...

Doktorun öfkesi bir türlü dinmezken, başka bir kadın, doktoru oradan uzaklaştırmak için araya girdi. Doktor Balcı bu kez de o kadına "Dokunma bana, gebertirim bak seni..." diye tehdit etti. 

Doktor hakkında inceleme başlatıldı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor ile hasta arasında yaşanan tartışmaya ilişkin inceleme başlattı.

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