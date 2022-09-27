Bakan Süleyman Soylu: Allah bize de şehitlik nasip etsin

MERSİN'de polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi. Bakan Soylu törende konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de şehit polis için düzenlenen törende konuştu.

"Allah bize de şehitlik nasip etsin"

Süleyman Soylu, "Burada ayrı olay var. Sen kendi kanını yerde bırakmayacak kadar cesur ve kahraman bir arkadaşımızsın. Allah rahmet eylesin. Cenabı Allah bize de şehitlik nasip etsin, başımız sağ olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun..." ifadelerini kulandı.