Bombayı Sinan Engin patlattı! Stefan Kuntz kovulacak Milli Takımın başına gelecek isim

TÜRKİYE Milli Takımı'nın Faroe Adaları yenilgisi gündeme bomba gibi düştü. Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un kovulacağı söyleniyor. Sinan Engin katıldığı canlı yayında bombayı patlattı. Sinan Engin'in dediğine göre Milli Takım'ın başına gelmek için bir isim hazırda bekliyor. Bu ismi de açıklayan Sinan Engin "Milli Takıma çok yakışır' dedi. Bir süredir futbol camiasında söz konusu isim için kulis yapılıyordu. Hamit Altıntop'a yönelik eleştiriler de bu ismin kulis çalışmasına yorulmuştu

TÜRKİYE A Milli Takımı 50 bin nüfuslu Faroe Adaları'na yenilince teknik kadro eleştiri bombardımanına tutuldu. TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop "sorumlu benim" diyerek yenilgiyi üstlense de Teknik Direktör Stefan Kuntz için kulisler dönmeye başladı. Stefan Kuntz'un kovulmasını isteyen bir grup hep bir ağızdan milli takımı ve Kuntz'u getiren Hamit Altıntop'u hedefe koydu.

Futbol camiasının bilindik simalarından Beşiktaşlı Sinan Engin kulislerde dönenleri açık etti. Buket Aydın'ın programına katılan Sinan Engin, önce Milli Takımı ve Kuntz'u yerden yere vurdu, ardından kulisini yaptığı ve Milli Takımı'n başına gelmesi için çalıştığı ismi dillendirdi. 6 ay içinde Kuntz'un kovulacağını öne süren Sinan Engin bakın Milli Takım için kimin hazırlandığını söyledi. İşte canlı yayındaki açıklamaları:

Faroe Adaları'nda 50 bin nüfus 50 bin koyun var

-Faroe adaları 50 bin nüfuslu küçük bir yer. Orda oynayan futbolcuların hepsinin futbol ikinci işi... 50 bin nüfus var 50 bin koyun keçi var. 15-55 yaş arası 13500 kişi var. Yani bu kadar kişiden bu takımı kurmuşlar. Bizde 80 milyon kişi var biz de bunlardan seçmişiz. Bu ayıp futbolculara yeter başka bir şey demiyorum.

Bu ayıp

-Futbolcu asla kötü oynayalım da teknik direktör gitsin diye oynamaz. Kendini küfür ettirmek ister mi? Son 2 dakika oynadığımızı niye 60 dakika oynamıyoruz. 20 dakika oynasak maç 5-0 olacaktı. Konsantre eksikliği vardı, bunu da teknik direktöre yıkarım. Bunun izahı yok. Bu ayıp futbolculara aittir.

Hamit Altıntop'un el kol hareketleri

-Hamit'in yeterli donanımı var mı? Bir adam iyi futbolcu olabilir ama bu iyi teknik direktör yönetici olacak anlamına gelmez. Maradona dünyanın en iyi futbolcusuydu oldu mu Teknik direktör. Hamit Altıntop'un eline vermişsiniz Türk futbolunu Hamit bunu yönetmeye çalışıyor. Kendi buldu getirdiği antrenörü ve devam etmek istiyor. Bence bundan sonra sıkıntı başlar. Bu eleştirilere Stafen Kuntz duramaz. 6 ay sonra alacakları kararı şimdi almalılar çünkü 6 ay sonra yollayacaklar. Türk milli takımının Türk antrenöre ihtiyacı yok. Çok büyük paralarla da değil küçük paralarla...

Sergen Yalçın Milli Takım Teknik Direktörü olacak

-(Milli Takım Teknik Direktörü) Sergen Yalçın olabilir. Sergen de yakışır. Fatih Hocanın olacağını zannetmiyorum. Şu ortamda sıra Sergen'de ve o da bunu hak ediyor. Sergen Yalçın hiç bir takımı çalıştırmayı kabul etmedi, şu an boşta bekliyor. Stefan Kuntz gönderilecek olursa gelecek isim Sergen Yalçın'dır. Bekliyoruz hep beraber...