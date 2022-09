Hasan Can Kaya Murat Boz'u çok utandırdı! Genç kıza bir el hareketi çekti yüzü kıpkırmızı oldu

Hasan Can Kaya Konuşanlar programında Murat Boz'u konuk etti. Youtube kanalından Murat Boz ile olan anısını anlattığı bölümü yayınlayan Hasan Can Kaya, herkesi güldürdü. Murat Boz ise o anı anlatılırken önce utandı sonra kahkahalara boğuldu. Programın bomba kısmı ise Murat Boz'un bir genç kıza yaptığı el hareketi oldu. İşte Hasan Can Kaya'nın Murat Boz yayını...

Hasan Can Kaya, Youtube üzerinden yaptığı Konuşanlar programında şarkıcı Murat Boz'u konuk etti. Murat Boz ile arkadaşlığı olan Hasan Can Kaya, yazın Alaçatı'da tatil yaparken başından geçen bir anıyı anlattı. Hasan Can Kaya, "Alaçatı'da tatildeydik, tüm kızlar benimleydi, bu b.k gelene kadar" deyince Murat Boz kahkahayı bastı.

Hasan Can'ın Murat Boz anısı

Hasan Can Kaya "Bu geldi, bütün kızları üstüne çekti bir de dans etmeye başladı" diyerek anısını anlatırken Murat Boz "Kızlar bana gelince ben de kötü oluyorum" karşılığını verdi.

Tişörtünü çıkardın onu hatırlıyor musun?

Hasan Can Kaya, Murat Boz'u anısının devamıyla önce utandırdı sonra güldürdü. "Bir ara tişörtünü çıkarttın onu hatırlıyor musun" diyen Hasan Can Kaya'ya Murat Boz kızarmış yüz ifadesiyle "Hayır öyle bir şey yok" diyerek itiraz etti.

Niye İzleyiciye terli havlunu atıyorsun?

Murat Boz konserlerde havlu attığını söyleyince Hasan Can, "Gerçekten yaptın mı böyle bir şey. Terli havlunu insanlara mı fırlattın" diye sordu. Murat Boz 'evet yaptım" deyince de Hasan Can, "Niye öyle bir şey yaptın Muratcığım"' diye sordu. Murat Boz "Niye şu an kendimi suçlu hissediyorum ya" diyerek "Bazen izleyici benden öyle şeyler istiyor. İstiyorlar havluyu, isteyince de ben de atıyorum" karşılığını verdi.

Murat Boz fena utandı : Gel sevişelim hareketi

Murat Boz Konuşanlar'daki bir kadına el işareti yapınca Hasan Can onu hayli utandırdı. "Kanka o hareket 'gel sevişelim demektir" deyince Murat Boz, renkten renge girdi. Hasan Can üzerine gitmeye devam etti ve "Kansa anası Karslı seni s...kerler" deyince Murat Boz koptu...