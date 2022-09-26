İlahiyatçı Fatma Yavuz Mahsa Amini için saçını kesti video paylaştı sicili kabarık çıktı

İlahiyatçı yazar Fatma Yavuz, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin öldürülmesine tepki göstererek sosyal medya hesabından saçını kestiği videoyu paylaştı.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 'Ahlak Polisi' tarafından tutuklandıktan günler sonra ölmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor.

Protestolan kapsamında bazı kadınlar Amini'nin ölümüne tepki gösteriy saçlarını kesip ve başörtülerini yaktıkları videoları sosyal medyada paylaştılar. v

İlahiyatçı yazar Fatma Yavuz da sosyal medya hesabından saçını kestiği videoyu paylaşarak bu eyleme destek verdi.

"Başını örtme ile açma zorunluluğu arasında fark yoktur"

Yavuz, paylaşımına "Sevgili kız kardeşim #MahsaAmini , davan davamızdır. Bizim için başını örtme zorunluluğu ile açma zorunluluğu arasında fark yoktur. Yeryüzünün bütün dinci ve seküler despotları Allah sizi kahretsin!" notunu düştü.

Aykırı çıkışlarıyla bilinen Fatma Yavuz kim?

Yapmış olduğu çıkışlar nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen ve sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İnanç Masası biriminde göreve başlayan Fatma Yavuz, İBB Başkanı İmamoğlu'nun talimatıyla buradaki görevinden alınmıştı.

Alkol servisi yaptı

Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Fatma Yavuz'un düğününde misafirlere alkol servis etmesi tepki çekmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavuz, "Misafirlerimizden arzu edenlere alkol servisi yaptık. Çünkü yaşam tarzına saygı lafla değil eylemle gösterilmesi gereken bir şeydir" demişti.

Sözde soykırıma destek çıktı

Bir yandan Türk olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Ermeni kökenli Yavuz, sözde Ermeni soykırımına destek veren paylaşımlarda bulundu.

Atatürk'ten nefret ettiğini sık sık söyleyen Yavuz, katıldığı bir Youteba programında "LGBT haklarını Allah rızası için savunuyorum" demişti.