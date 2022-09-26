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Köpeği bıçaklayarak öldürdü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kişi, sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bitez Şah Caddesi üzerinde bulunan bir marketin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, köpeğe bıçakla saldırmaya çalışan şahsı fark eden market çalışanları, onu ikna etmeye çalıştı. Elinde bulunan bıçakla market çalışanının da üzerine yürüyen şahıs, çalışanın içeri girmesi ile yön değiştirip mahallenin maskotu olan Boris isimli sokak köpeğine yöneldi. Market çalışanlarının 112 çağrı merkezinden yardım talebi esnasında şahıs önce köpeğin önüne bir şey atarak kendisine doğru gelmesini sağladı, ardından onu bıçakladı. Şahıs kaçarken, can havliyle marketin yan tarafına giden köpekse orada öldü. Mahalle tarafından çok sevilen ve bakılan köpeğin sessiz ve sakin huylu olduğu, bugüne kadar kimseye saldırmadığı öğrenildi.
Şahsın vahşice köpeği bıçakladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye pet ambulansı ölen köpeğin 5 santim bir bıçak darbesi ile yaralandığını ve kan kaybından öldüğünü bildirdi. Gözyaşları içinde pet ambulansa alınan Boris, bulunduğu yerden kaldırdı.
Emniyet güçleri şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

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