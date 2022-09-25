Ordu'da bir otelin banyosunda çekilen video viral oldu şekilden şekile girdi

ORDU'da bir otelin banyosunda çekilen video sosyal meyada gündem oldu. Banyoya giren müşteri dışarı çıkmak için şekilden şekile girdi, tepkisini bu görüntülerle paylaştı.

Ordu'da otele giden bir vatandaş, otel odasının banyosunu takipçileriyle paylaştı. TikTok'ta paylaşılan bir video sosyal medyada viral oldu.

Banyonun kapısı lavaboya çarptığı için tam açılmadığı için vatandaşın geçmekte zorlandığı videoda, duşakabinin de çift kapılı olduğu için açılmakta zorlandığı görüldü.