BIST 3.282
DOLAR 18,41
EURO 17,84
ALTIN 973,15
YEREL

Ordu'da bir otelin banyosunda çekilen video viral oldu şekilden şekile girdi

ORDU'da bir otelin banyosunda çekilen video sosyal meyada gündem oldu. Banyoya giren müşteri dışarı çıkmak için şekilden şekile girdi, tepkisini bu görüntülerle paylaştı.

Ordu'da otele giden bir vatandaş, otel odasının banyosunu takipçileriyle paylaştı. TikTok'ta paylaşılan bir video sosyal medyada viral oldu. 

Banyonun kapısı lavaboya çarptığı için tam açılmadığı için vatandaşın geçmekte zorlandığı videoda, duşakabinin de çift kapılı olduğu için açılmakta zorlandığı görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beşiktaş’ta güvenlik görevlileri dehşet saçtı
Beşiktaş’ta güvenlik görevlileri dehşet saçtı
Nevşin Mengü'den Kılıçdaroğlu'na: Partisini ikna edemeyen halkı nasıl ikna edecek
Nevşin Mengü'den Kılıçdaroğlu'na: Partisini ikna edemeyen halkı nasıl ikna edecek
Arnavutköy’de ayakkabı fabrikasında yangın
Arnavutköy’de ayakkabı fabrikasında yangın
'Kırıkkale'de 'indirim' izdihamı! Pes kapının açıldığı ana bakın
'Kırıkkale'de 'indirim' izdihamı! Pes kapının açıldığı ana bakın
Çin'de askeri darbe oldu iddiası! 'Şi Ping tutuklandı' bombası! Çin'de gerçek ne?
Çin'de askeri darbe oldu iddiası! 'Şi Ping tutuklandı' bombası! Çin'de gerçek ne?
Antalya'da lapa lapa kar yağdı! Gören gözlerine inanamadı
Antalya'da lapa lapa kar yağdı! Gören gözlerine inanamadı
Sultangazi'de korkunç anlar! Tramvay metrelerce sürükledi kadının gözü önünde oldu
Sultangazi'de korkunç anlar! Tramvay metrelerce sürükledi kadının gözü önünde oldu
İzmir'de seyyar satıcı çocuklarının üzerine benzin döküp yakmak istedi! Korku dolu anlar kamerada
İzmir'de seyyar satıcı çocuklarının üzerine benzin döküp yakmak istedi! Korku dolu anlar kamerada
Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti: "Ben sülaleme vasiyet ettim..."
Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti: "Ben sülaleme vasiyet ettim..."
Bülent Ersoy'un yıllar önceki konserindeki dudak dudağa görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu!
Bülent Ersoy'un yıllar önceki konserindeki dudak dudağa görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu!