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Mersin'de AFAD'ın hoparlörlerinden 'hava saldırısı' anonsu! 'Sığınaklara inin' denildi

MERSİN'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) kimseye haber vermeden yaptığı 'deneme' şehri panikletti. AFAD'ın İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) Projesi kapsamında deneme amacıyla çalan yüksek sesli siren ve ardından "İlimiz ve ilçeleri için hava saldırısı ihtimalini bildiren sarı ikaz verilmiştir. Sığınak ya da sığınma yerine gitmek için hazırlanın" anonsu yapıldı.

Mersin genelinde, saat 13.30 sıralarında aniden çalan siren sesleri ve hava saldırısı ihtimali anonsu halkı tedirgin etti. Siren sesinin ardından yapılan "İlimiz ve ilçeleri için hava saldırısı ihtimalini bildiren sarı ikaz verilmiştir. Sığınak ya da sığınma yerine gitmek için hazırlanın" anonsunu duyanlar, paniğe kapıldı.

Cep telefonlarıyla video çekenler, sosyal medyada paylaştı. Daha sonra hoparlörlerden halka sakin olmaları çağrısı yapılıp, sirenlerin çalma nedeni açıklandı. Herkes panikle ne yapacağını belirlemeye çalışırken, rahatlatan açıklama Mersin Valiliği'nden geldi. Valilik, AFAD'ın deneme yaptığını duyurdu. 

Valilik açıklama yaptı

Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamada, "AFAD tarafından hayata geçirilen İKAS Projesi yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında, bugün saat 13.30'da ilimiz genelinde yapılacak olan ikaz ve yüksek sesli siren sesleri, test amaçlı yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın, bu testlerden dolayı endişeye kapılmaması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

AFAD, projeyi duyurdu

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Sivil Savunma Kanunumuzun 24'üncü maddesine istinaden; Hava Saldırısı Radyoaktif Serpinti Meteorolojik Afet gibi doğa ve insan kaynaklı tehlikelere karşı tedbirlerimizi almak için ülke düzeyinde Haber Alma ve Yayma İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi’ni yürütüyoruz."

Mersin'in 9. şehir oldu

"Mersin, Haber Alma ve Yayma Sistemimiz kapsamında, siren sistemi kurulumu tamamlanan 9.ilimiz olmuştur. Bugün saat 13:30’da Mersin’de yapılan ikaz ve yüksek siren seslerinin, deneme amaçlı olduğu valilik, basın ve sosyal medya aracılığıyla halkımıza önceden bildirilmiştir."

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