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Arnavutköy’de ayakkabı fabrikasında yangın

Arnavutköy’de bulunan bir ayakkabı fabrikasının bodrum katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın çatısında mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtarırken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 13.15 sıralarında Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan ayakkabı fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı ayakkabı fabrikasının bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın içini dumanlar kaplarken, çalışanlar kendilerini çatıya atarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise bir yandan çatıda kalanları kurtardı, diğer yandan da yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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