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İstanbul'da 2 genç kıza araç çarptı! Metrelerce savruldukları anlar kamerada

İSTANBUL'da yolun karşısına geçen iki üniversite öğrencisine araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya uçan 2 kız metrelerce savrularak yere düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Halkalı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkalı’dan Sefaköy yönüne giden otomobil, okuldan çıkan ve yolun karşısına geçen iki genç kıza çarptı. Yaya yolunda meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle iki öğrenci önce havaya uçtu ardında savurularak yere düştü.

Kazada iki öğrenci yaralanırken, sürücü ise yara almadan kazayı atlattı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı öğrencileri hastaneye kaldırdı.

Kazanın şiddetine rağmen kurtuldular

Hayati tehlikesi olmayan ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen iki genç kızın hastanede tedavilerine devam ediliyor.

Polis ekipleri ise kazadan sonra sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, yaya yolunda karşıya geçmek isteyen iki kıza hızlı gelen aracın çarptığı görülüyor. 

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