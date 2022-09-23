Esra Erol'dan çirkin kaçan 'Cemile' paylaşımı! Papatya çayını içmiş bekliyormuş

Sinir hastası olduğu ayan beyan ortada olan Cemile Karaca, günlerdir ATV ekranlarında tutuluyor. Genç kadın tedavi alması gerekirken, reytinglere malzeme ediliyor. Cemile'nin sağlıklı düşünüp hareket edemediği ortada. Zaten Esra Erol da "Cemile'yi tutabileceğime garanti vermiyorum" diyerek bunun gayet farkında. Bunu bile bile yaptığı bir short paylaşımı ise Esra Erol'a hiç ama hiç yakışmadı.

ATV kanalında yayınlanan Esra Erol'da programı Cemile Karaca olayıyla gündemde. Bu kez gündeme düşme sebepleri sinir hastası olduğu ayan beyan ortada olan Cemile'nin reytinglere kurban edilmesi. Hastanede tedavi görmesi elzem olan genç kadın günlerdir ATV ekranlarında eğlence malzemesine döndürüldü. Esra Erol'un genç kadını tedavi ettirmek yerine yaptığı bir paylaşım ise sevenlerini bile kızdırdı.

Esra Erol Cemile'nin sinir hastalığını sergilediği anlarından hazırlattığı bir short'u üzerine 'Papatya çayı içip sakinleşmesini beklediğim anlar diyerek' Youtube ve sosyal medya hesabından yayınladı.