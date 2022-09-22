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Sevan Nişanyan Atatürk'e 'diktatör' dedi Atatürkçüler'i de yerden yere vurdu

İzmir'de SİT alanını işgal ettiği için hapse girip firar eden ve eşinin başından dışkı dökmesiyle gündeme gelen Sevan Nişanyan'dan Atatürk e Atatürkçülerle ilgili şok sözler. Atatürk'e 'diktatör' diyen Nişanyan, Atatürkçüler için de "Bir diktatörü kendilerine ata belleyen Atatürkçüler" ifadelerini kullandı.

İzmir Foça Cezaevi'nden izinli olarak çıktıktan sonra Yunanistan'a kaçan  Sevan Nişanyan, Atatürkçülük ve Türkçülük'le ilgili çok sert ifadeler kullandı. "Atatürkçülerle en ufak insani bir ilişkinin mümkün olduğuna inanmıyorum" diyen Nişanyan, "Bir diktatörü kendilerine ata belleyen Atatürkçüler" ifadelerini kullandı. 

Canlı yayında kendisine sorulan soruları cevaplayan Nişanyan, “Sünniliğe sürekli yumuşak yaklaşırken, Türkçülük ve Atatürkçülüğe neden bu kadar sertsiniz. İslam, ikisinden daha kötü değil mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

'Siyasi ahlaksızlığın ve insani bağnazlığın en aşırı ucu Atatürkçülüktür'

- Hayır, İslam ikisinden de kötü değil. Türkçülükle Atatürkçülük ikisi de aynı şeydir. Öncelikle ahlaki yozlaşmışlığı, siyasi ahlaksızlığın ve insani bağnazlığın en aşırı ucu Atatürkçülüktür. Ben bunu orta okuldan ve ilkokuldan beri gördüm.

- Ben İslamcılardan bir dışlanma veya zorbalık görmedim. Aksine, devlet otoritesini eline geçirmiş faşistlerin kötülükleriyle karşılaştım. Kendini Müslüman sayan ve beş vakit namazını kılan insanlardan ise her zaman daha pozitif daha dostane daha sempatik yaklaşımlar gördüm.

Diktatörü, kendilerine “Ata” olarak belleyenler...

- Düşmanlığı, alçaklığı, iki yüzlülüğü daha çok Türk milliyetçilerinden, devlet siyasetçilerinden, devletin simgesi olan diktatörü, kendilerine “Ata” olarak belleyenlerden gördüm. Sonuç olarak Atatürkçülerle en ufak insani bir ilişkinin mümkün olduğuna inanmıyorum.”

Eski eşinin üzerine dışkı dökmüştü

Sevan Nişanyan, eski eşi Müjde Tönbekici ile kavga ettiği sırada bir kavanoza dışkısını yaptıktan sonra eşinin üzerine dökmüştü. Bununla birlikte 9 ayrı suçtan 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nişanyan, 2 Ocak 2014 tarihinde Torbalı Açık Cezaevi’ne konulmuştu. Daha sonra Foça Açık Cezaevi’ne yerleştirilen Nişanyan, buradan firar ederek Yunanistan’a kaçmıştı.

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