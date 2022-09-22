BIST 3.243
DOLAR 18,36
EURO 18,13
ALTIN 978,24
MEDYA

Nagehan Alçı Aytunç Erkin'in o sorusuna cevap vermedi

Gazeteci Nagehan Alçı ile Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin arasında canlı yayında tansiyon yükseldi. Erkin, kendisini muhalefet olarak tanımlayan Nagehan Alçı'ya yönelttiği "Muhalefet olarak kendinizi nerede görüyorsunuz?" sorusuna cevap alamadı.

TV100 ekranlarında Erdoğan Aktaş’ın moderatörlüğünü yaptığı “Eşit Ağırlık” programında gazeteci Nagehan Alçı ile Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin arasında gerginlik yaşandı.

Nagehan Alçı, söz aldığı bir konuşmasında, MHP’nin ideolojik olarak hala güçlü bir parti olduğunu ifade ederek “MHP’nin, Ak Partileşiyor tezine katılmıyorum. Ak Parti merkez bir partidir. Merkez partiler bir çok açılım yapar. Kendini muhalefette tanımlayanların da önemli bir kısmı bu çerçeve dışında yer alıyor” dedi.

Nagehan Alçı’nın bu sözlerine tepki gösteren Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin şöyle konuştu:

“Ben de muhalefetteyim. Ama Pkk ve HDP ile kavga ediyorum. Muhalefetteyim ama  Fetullahla kavga ediyorum. Muhalefetim ama kırmızı çizgilerde Amerika’nın yarattığı sisteme karşı, Türkiye’nin ekonomik anlamda yeni bir masa bulabilmesinin gerekliliğini savunuyor. Fakat bu Akp’nin politikalarını onayladığım anlamına gelmiyor. Siz nerde duruyorsunuz mesela? Siz kendinizi muhalefet olarak nerede görüyorsunuz? Ulusalcı, Atatürkçü, Kemalist, Milliyetçi falan dediniz. Siz neredesiniz? Somut bir örnek istiyorum sizden”

Aytunç’un bu sözlerine Nagehan Alçı herhangi bir yanıt vermedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CHP Grup Başkanvekili Özel Parlamenter Sistem'i adeta gömdü
CHP Grup Başkanvekili Özel Parlamenter Sistem'i adeta gömdü
Devlet Bahçeli klasik otomobille Ankara turu yaptı
Devlet Bahçeli klasik otomobille Ankara turu yaptı
Antalya'da üvey baba vicdansızlığı
Antalya'da üvey baba vicdansızlığı
Canlı yayında Didem Arslan'ı çıldırtan olay! 'Bu platformu ünlü olman için sana açmayacağım'
Canlı yayında Didem Arslan'ı çıldırtan olay! 'Bu platformu ünlü olman için sana açmayacağım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Özel topa kafa attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Özel topa kafa attı
Erdoğan'dan Reuters muhabirinin Biden sorusuna cevap: O Biden ben de Erdoğan
Erdoğan'dan Reuters muhabirinin Biden sorusuna cevap: O Biden ben de Erdoğan
Küçük Ahmet'ten görenleri duygulandıran selam! Türk Bayrağını gördü, böyle selama durdu
Küçük Ahmet'ten görenleri duygulandıran selam! Türk Bayrağını gördü, böyle selama durdu
Aracını ateşe verdi, bıçakla etrafa saldırdı, durdurulamayınca öldürüldü
Aracını ateşe verdi, bıçakla etrafa saldırdı, durdurulamayınca öldürüldü
Sancaktepe’de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Sancaktepe’de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Öğrenci yemekhanesindeki yangında alevler gökyüzünü sardı
Öğrenci yemekhanesindeki yangında alevler gökyüzünü sardı