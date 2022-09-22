Nagehan Alçı Aytunç Erkin'in o sorusuna cevap vermedi

Gazeteci Nagehan Alçı ile Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin arasında canlı yayında tansiyon yükseldi. Erkin, kendisini muhalefet olarak tanımlayan Nagehan Alçı'ya yönelttiği "Muhalefet olarak kendinizi nerede görüyorsunuz?" sorusuna cevap alamadı.

TV100 ekranlarında Erdoğan Aktaş’ın moderatörlüğünü yaptığı “Eşit Ağırlık” programında gazeteci Nagehan Alçı ile Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin arasında gerginlik yaşandı.

Nagehan Alçı, söz aldığı bir konuşmasında, MHP’nin ideolojik olarak hala güçlü bir parti olduğunu ifade ederek “MHP’nin, Ak Partileşiyor tezine katılmıyorum. Ak Parti merkez bir partidir. Merkez partiler bir çok açılım yapar. Kendini muhalefette tanımlayanların da önemli bir kısmı bu çerçeve dışında yer alıyor” dedi.

Nagehan Alçı’nın bu sözlerine tepki gösteren Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin şöyle konuştu:

“Ben de muhalefetteyim. Ama Pkk ve HDP ile kavga ediyorum. Muhalefetteyim ama Fetullahla kavga ediyorum. Muhalefetim ama kırmızı çizgilerde Amerika’nın yarattığı sisteme karşı, Türkiye’nin ekonomik anlamda yeni bir masa bulabilmesinin gerekliliğini savunuyor. Fakat bu Akp’nin politikalarını onayladığım anlamına gelmiyor. Siz nerde duruyorsunuz mesela? Siz kendinizi muhalefet olarak nerede görüyorsunuz? Ulusalcı, Atatürkçü, Kemalist, Milliyetçi falan dediniz. Siz neredesiniz? Somut bir örnek istiyorum sizden”

Aytunç’un bu sözlerine Nagehan Alçı herhangi bir yanıt vermedi.