BIST 3.278
DOLAR 18,31
EURO 18,24
ALTIN 978,73
GÜNCEL

Küçük Ahmet'ten görenleri duygulandıran selam! Türk Bayrağını gördü, böyle selama durdu

KAYSERİ'de 8 yaşındaki Ahmet'in binada asılı olan Türk Bayrağı'na verdiği selam, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'de yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Yasin Biberci, judo antrenmanından sonra yaşadıkları apartmana geldi. Asansöre bineceği sırada apartmanda asılı olan Türk Bayrağını gören Ahmet, bayrağı selamladı. Ardından asansörü çağıran Ahmet, binmeden önce yeniden bayrağa dönerek judocu selamı verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, izleyenleri de duygulandırdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aracını ateşe verdi, bıçakla etrafa saldırdı, durdurulamayınca öldürüldü
Aracını ateşe verdi, bıçakla etrafa saldırdı, durdurulamayınca öldürüldü
Sancaktepe’de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Sancaktepe’de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Beykoz'da tepki çeken olay! Yuşa Türbesi'nin bulunduğu camide yakalandılar
Beykoz'da tepki çeken olay! Yuşa Türbesi'nin bulunduğu camide yakalandılar
A101 markette skandal görüntü! Kurtlanmış yumurtalar raflarda satılıyor
A101 markette skandal görüntü! Kurtlanmış yumurtalar raflarda satılıyor
NASA uzay aracı, Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesleri yakaladı
NASA uzay aracı, Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesleri yakaladı
Fenomen Fevzi Kaan, Sefo ile düet yaptı! Genç yeteneğin hayali gerçek oldu
Fenomen Fevzi Kaan, Sefo ile düet yaptı! Genç yeteneğin hayali gerçek oldu
Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında kapıştı
Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında kapıştı
Meral Akşener ile şehit ağabeyi arasındaki sert tartışma yeniden gündeme geldi!
Meral Akşener ile şehit ağabeyi arasındaki sert tartışma yeniden gündeme geldi!
Ankara’da şüpheli paket alarmı! Bomba imha ekipleri fünye ile patlattı
Ankara’da şüpheli paket alarmı! Bomba imha ekipleri fünye ile patlattı
Erdoğan'dan New York'ta eğitim mesajı: "Tarihi nitelikte adımlar atıyoruz"
Erdoğan'dan New York'ta eğitim mesajı: "Tarihi nitelikte adımlar atıyoruz"