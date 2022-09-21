Erdoğan'dan Reuters muhabirinin Biden sorusuna cevap: O Biden ben de Erdoğan

Birleşmiş Milletler toplantısı için ABD'nin New York eyaletinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters muhabirinin “Biden ile görüşmüş olmayı diler miydiniz?” sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi bir yanıt verdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters muhabirinin sorularına ayak üstü yanıt verdi.

"O Biden ise ben de Erdoğan'ım"

“Biden ile görüşecek misiniz?” sorusuna "Resepsiyonuna katılacağım" diyerek cevap veren Erdoğan, “Görüşmüş olmayı diler miydiniz?” sorusuna ise "Yok niye, o Biden ise ben de Erdoğan'ım" diye cevap verdi.