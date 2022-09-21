CHP Grup Başkanvekili Özel Parlamenter Sistem'i adeta gömdü
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'nin güdümüdeki 6'lı masanın gece gündüz çığırtkanlığını yaptığı Parlamenter Sistem'i adeta gömdü. Özel'in sözleri '6'lı masayı ters çevirdi' olarak yorumlandı.
2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin güdümüne giren 6'lı masayı orta yerinden çatlatan açıklamalar sosyal medyayı salladı.
Gazeteci Emin Pazarcı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Halk TV'de yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Özel, 6'lı masa olarak ifade edilen CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Partisi'nin halkın önüne çözüm olarak koyduğu Parlamenter Sistemi gömdü.
CHP'li Özgür Özel, aynı konuşmasında Başkanlık Sistemi'ni övdü.