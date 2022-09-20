A101 markette skandal görüntü! Kurtlanmış yumurtalar raflarda satılıyor

Zincir marketlerden her gün yeni bir skandal görüntü gelmeye devam ediyor. Son olarak bir A101 market müşterisinin paylaştığı video mide bulandırdı. A101'de satılan yumurtaların kurtlandığını cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yumurtaların üzerinde yumurtlama tarihi olmadığı öne sürüldü.

Zincir marketlerle ilgili şikayetlerin ve skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak, A101 zincir market müşterisi, mağazadaki yumurtaların kurtlandığını görüntüledi. Yumurtaların üzerinde yumurtlama tarihi olmadığı öne sürüldü. Görüntüleri paylaşan “Gıda Dedektifi” adlı Twitter hesabının yöneticisi Musa Özsoy, şu notu düştü:

“Üzerinde yumurtlama tarihi olmayan, tarih kaşesiyle son tüketim tarihi basılan, normalde raf ömrü 28 gün olan ama meçhule doğru yol alan yumurtalar. Böyle mevzuatın ve denetimsizliğin sonunda elbette bir kurtlanma oluyor. Yumurtalar değil, sistem kurtlanmış durumda.”