BIST 3.217
DOLAR 18,30
EURO 18,33
ALTIN 981,50
EKONOMİ

A101 markette skandal görüntü! Kurtlanmış yumurtalar raflarda satılıyor

Zincir marketlerden her gün yeni bir skandal görüntü gelmeye devam ediyor. Son olarak bir A101 market müşterisinin paylaştığı video mide bulandırdı. A101'de satılan yumurtaların kurtlandığını cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yumurtaların üzerinde yumurtlama tarihi olmadığı öne sürüldü.

Zincir marketlerle ilgili şikayetlerin ve skandalların ardı arkası kesilmiyor.  Son olarak, A101 zincir market müşterisi, mağazadaki yumurtaların kurtlandığını görüntüledi. Yumurtaların üzerinde yumurtlama tarihi olmadığı öne sürüldü. Görüntüleri paylaşan “Gıda Dedektifi” adlı Twitter hesabının yöneticisi Musa Özsoy, şu notu düştü:

“Üzerinde yumurtlama tarihi olmayan, tarih kaşesiyle son tüketim tarihi basılan, normalde raf ömrü 28 gün olan ama meçhule doğru yol alan yumurtalar. Böyle mevzuatın ve denetimsizliğin sonunda elbette bir kurtlanma oluyor. Yumurtalar değil, sistem kurtlanmış durumda.”

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu kendine hakaret eden kişiyle böyle helalleşti! 'Size çok hakaret ettim'...
Kemal Kılıçdaroğlu kendine hakaret eden kişiyle böyle helalleşti! 'Size çok hakaret ettim'...
NASA uzay aracı, Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesleri yakaladı
NASA uzay aracı, Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesleri yakaladı
Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında kapıştı
Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında kapıştı
Meral Akşener ile şehit ağabeyi arasındaki sert tartışma yeniden gündeme geldi!
Meral Akşener ile şehit ağabeyi arasındaki sert tartışma yeniden gündeme geldi!
Erdoğan'dan New York'ta eğitim mesajı: "Tarihi nitelikte adımlar atıyoruz"
Erdoğan'dan New York'ta eğitim mesajı: "Tarihi nitelikte adımlar atıyoruz"
İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlı yakalandı
İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlı yakalandı
Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde çifte standart! ABD Başkanı Biden bildiğini okudu
Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde çifte standart! ABD Başkanı Biden bildiğini okudu
Müge Anlı canlı yayınında sıcak saatler!15 yaşındaki kıza sarıldığı fotoğrafı delirtti canlı yayında gözaltına alındı
Müge Anlı canlı yayınında sıcak saatler!15 yaşındaki kıza sarıldığı fotoğrafı delirtti canlı yayında gözaltına alındı
Susuzluktan ölen bebeğini denize attı! Mülteci dramı kamerada
Susuzluktan ölen bebeğini denize attı! Mülteci dramı kamerada
Gaziantep FK'nın bulunduğu Trabzon-İstanbul uçağında kavga çıktı
Gaziantep FK'nın bulunduğu Trabzon-İstanbul uçağında kavga çıktı