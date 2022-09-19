İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlı yakalandı

İSTANBUL Başakşehir'de iki kişiyi öldürdükten sonra Fatih’teki kontrol noktasında iki polisi yaralayan katil zanlısı Güven Güler yakalandı.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Yeni Yol Sokak'ta yaşanan olayda uyuşturucu bağımlısı olan Güven Güler, iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen arkadaşı Ergül M.'yi bulunduğu adreste vurmuş, daha sonra da yengesi Güllü Güler’i de öldürüp kaçmıştı. Olay yerinden kaçan saldırgan Güven Güler, Fatih’te kendisini durduran iki polisi de silahla yaralayıp kayıplara karışmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Güven Güler'in yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Katil zanlısı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Başakşehir'de iki kişiyi öldürdükten sonra Fatih’teki kontrol noktasında iki polisi yaralayan katil zanlısı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Başakşehir'deki olay, sabah saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Yeni Yol Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre; uyuşturucu bağımlısı olan Güven Güler, iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen arkadaşı Ergül M.'yi bulunduğu adreste vurdu.

Yengesinin evine sığınmak istedi ama...

Daha sonra, yengesi Güllü Güler’in evine sığınmak istedi. Ancak yengesi kapıyı açmayınca katil zanlısı dubleks dairenin kapısından zorla içeri girip havaya ateş açtı. Bunun üzerine yukarı çıkan yengesi Güllü Güler’i kızı Sevim Güler ile damadını silahla vurdu. Olayda Güllü Güler, Ergül Maden hayatını kaybederken, Adem Tepe ve Sevim Güler yaralandı.

Cinayeti işleyip Fatih'e kaçtı

Ağır yaralanan kızın hastanedeki tedavisine devam edildiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yerinden kaçan saldırgan, Fatih’te kendisini durduran iki polisi de yaraladı.

Babası dövmüş, yengesi bakmış

Öte yandan, mahalle sakinleri katil zanlısının uyuşturucu bağımlısı olduğu ve mahalledeki birçok kişiyi rahatsız ettiğini anlattı. Mahalle sakinleri, katil zanlısının birkaç ay önce babası tarafından darp edilerek hastanelik edildiğini, kendisine öldürdüğü yengesinin baktığını anlattı.

Şizofren, hapse giriyor, salıyorlar

Katil zanlısının çok sayıda suç kaydının olduğunu anlatan ismini vermek istemeyen komşusu, “Çocuk şizofren. İçeri giriyor, çıkıyor, bunu da serbest bırakıyorlar. Vefat eden, arkadaşımın kaynanasıdır. Başka bir yere gidiyor, bağımlı olan bir arkadaşını vuruyor. Sonra buraya gelip sığınmak istiyor ama kapıyı açmıyorlar. Kapıyı açmayınca bu olayı gerçekleştiriyor. Kapıyı açmıyorlar, yukarıdaki dubleks daireye zorla giriyor, sonrasında sıkıyor. Sesi duyan arkadaşın kaynanası da yukarı çıkıyor, ona sıkıyor, damadına sıkıyor ve onun kızına sıkıyor. Çok sayıda suç kaydı var, uyuşturucu var, metanfetamin var, her şey var” diye konuştu.

Zanlıların kaçış anı kamerada

Edinilen bilgilere göre, olay gece Başakşehir Güvercintepe'de Yeniyol Sokak'ta yaşandı. Güven Güler isimli zanlı, sokakta akrabalarının bulunduğu eve gelerek Ergül Maden (28), Güllü Güler (58), Adem Tepe (42) ve Sevim Güler'e (36) kurşun yağdırdı. Olayda Güllü Güler, Ergül Maden hayatını kaybederken, Adem Tepe ve Sevim Güler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zanlı Güven Güler ve yanındaki kişi, motosikletle bölgeden kaçtı. Polis zanlıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Sabah saatlerinde Fatih Kumkapı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, Güven Güler ve yanındaki şahsı durdurarak kimlik sormak istedi. Ancak polise direnen zanlılar, ateş ederek karşılık verdi. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru Özgür K. ve Ozan K. yaralandı. Polis memurları sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Özel harekat polisleri kuş uçurtmadı

Olay sonrası bölgeye sevk edilen özel harekat polisleri caddeyi güvenlik şeridi ile kapatarak sokakta adeta kuş uçurtmadı. Ekipler, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan 2 şahsı yakalamak için çevrede operasyon başlatmıştı.