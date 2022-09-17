Erzurum'daki 4.9 şiddetindeki deprem böyle geldi! Anbean kaydedildi
Merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olan ve Bingöl'ün Yedisu ilçesinde de hissedilen deprem anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
4,9 büyüklüğündeki deprem anı Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyündeki bir eve ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde depremin kaydedildiği bildirilmişti.