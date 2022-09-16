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Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi

Rennes-Fenerbahçe maçının ardından Rıdvan Dilmen sosyal medyada gündem oldu. Bir pozisyonu anlattığı sırada rejiden gelen uyarı üzerine çok sinirlenen Dilmen, yorum yapmayı bıraktı.

Murat Kosova'nın moderatörlüğünde yapılan programda çok sinirlenen Rıdvan Dilmen'in tepkisi gündem oldu

Rejiden gelen uyarı üzerine çok sinirlenen Rıdvan Dilmen, "Gelsinler onlar anlatsınlar o zaman! Burada önemli bir şey anlatıyoruz" dedi ve yerine oturdu.  Daha sonra hiçbir yorumda bulunmayan Rıdvan Dilmen'in o halleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

Sonrasında reklama giden Murat Kosova, programı erken bitirmek zorunda kaldı.

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