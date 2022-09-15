Kıyafetlerini de çıkardı! Büyükçekmece metrobüs üst geçidinde korku dolu anlar
İSTANBUL Büyükçekmece’de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, metrobüs üst geçicinden sarkarak, intihar girişimde bulundu.
Psikolojik sorunları olduğu söylenen bir şahıs metrobüs üst geçidinin altındaki korkuluklardan atlamak istedi.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Kıyafetlerini de çıkaran şahıs, 1 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı.
İkna edilen şahıs itfaiye ekibi merdiveniyle bulunduğu yerden alınarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.