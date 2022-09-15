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Trafik kuralını ihlal etti, yetmedi aracını muhabirin üzerine sürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da polisin uygulama yaptığı sırada trafik kurallarını ihlal ettiği için cezai işlem uygulanan sürücü, uygulamayı görüntüleyen gazetecinin fotoğrafını çekerek tehditler savurup, aracı üzerine sürdü. Durumu fark eden polis ekipleri, şahsı uyarıp hakkında işlem başlattı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) girişinde denetim noktası oluşturarak usulsüz çakar siren tertibatı kullanan, emniyet şeridini ihlal eden ve kurallara uymayan sürücülerin tespitine yönelik denetim yaptı.

Denetimde, araçlar durdurularak tek tek kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

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