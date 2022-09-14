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POLİTİKA

AK Partili Meclis Üyesi 'Herkesin evinde havuzu var zaten' dedi! Kahkahalar yükseldi

AYDIN Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde çok ilginç bir tartışma yaşandı. AK Partili Meclis Üyesi Neşe Menderes, belediyenin hazırladığı yüzme havuzu projesini, “Herkesin havuzu var zaten” diyerek eleştirdi. Başkan Çerçioğlu'nun cevabı üzerine herkes güldü...

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yapılması planlanan kapalı yüzme havuzu projesini belediye meclisinde tartıştı. Proje belediye meclisinde konuşulurken AK Partili Meclis Üyesi Neşe Menderes, yapılacak olan kapalı yüzme havuzu projesine karşı çıktı. Menderes, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na, “Aydın Merkez’de öğrenciler için, sporcu yetiştirmek için havuzumuz var mı?” diye sordu.

Herkesin havuzu var zaten!

Menderes’in sorusuna yanıt veren Çerçioğlu, “Sayın meclis üyesi illa sporcu yetiştirmek konu değil ki. Siz de ben de veya başka birisi de spor için 50 yaşında olur, 60 yaşında olur gider yüzer” dedi. Bunun üzerine AK Partili Menderes, “Herkesin havuzu var zaten” dedi. Menderes’in bu yanıtına Çerçioğlu “Nerede herkesin havuzu var? Sizin havuzunuz var. Burada birçok fakir vatandaş var. Ne havuzu Allah aşkına” diyerek tepki gösterdi.

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