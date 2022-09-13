Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Dar gelirliye 2 bin 280 lira taksitle ev alma müjdesi! İşte evlerin fiyatları ve taksitleri

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük ucuz sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Kimler başvurabilecek? Kaç konut yapılacak? Kimler başvurabilecek? Taksitler kaç lira olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde sona gelindi. TOKİ, dar gelirliler için tek seferde 250 bin konut inşa edecek. Merakla beklenen projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı. Vatandaş 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan taksitle sahip olabilecek. 850 bin TL fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesinin tanıtım vesilesiyle bir aradayız. Bu projeye öncülük eden bakanlığımız ve TOKİ'ye teşekkür ediyorum. Ülkemizi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de eserlerle buluşturduk. Yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere tam 1 milyon 171 bin konut inşa ettik.

- Ülkemize çağın tüm ihtiyaçlarıyla donatılmış dev hastaneler, on binlerce iş yeri, kamu binası, Avrupa standartlarının da fevkinde statlar, her kesimden insanımız için sosyal tesis kazandırdık.

Adı belli oldu: İlk Evim İlk İşyerim

- Hedefimiz 81 ilimizde 2028 yılına kadar 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa... 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır...

- Projenin adını da "İlk Evim İlk İşyerim" olarak belirledik...

- Tanıtımını yaptığımız 500 bin konutu hedefi sayısı, hane sayısı bakımından İstanbul'un 4'te birine, Ankara'nın yarısına eşitken, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane ve Hakkari'nin tamamına eşittir.

- Bu büyüklükteki bir proje yaklaşık 900 milyar liralık bir projedir. Bugün ekranları başında izleyen ve siz değerli vatandaşlarımla paylaşıyoruz. Böylesine devasa bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşların konuta ulaşımını da kolaylaştıracaktır.

Başvurular yarın başlıyor...

- Ülkemizin her yerinde yüzbinlerce yeni sosyal konutun, konut arsasının ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz. Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız, başvuruları yarın itibariyle başlayacak, ekim ayına kadar sürecek bu projelerin ilk temelini de yılbaşında atıyoruz.

- Amacımız ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Yatay mimari esasıyla zemin artı 3, zemin artı 5, depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler aynı şekilde ülkemizin her yerinde devam edecektir.

Hangi ilde ne kadar konut yapılacak?

- Bu devasa projenin ilk etabı olan 250 bin sosyal konut, 250 bin arsa ve 10 bin iş yerini hizmete sunacağız. İlk etap konutlarımızdan 50 binini istanbul, 18 binini Ankara, 12 bin 500'ünü İzmir, 10 binini Gaziantep'te inşa edeceğiz.

- Şehit yakını ve gazilere 12 bin 500 konut. Engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. 18-30 yaş arası gençler için de kontenjan oluşturduk, 50 bin konutu yarınlarımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik.

Evlerin fiyatları kaç lira olacak?

- Maliyet fiyatları üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak. Vatandaşlarımız 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan taksitle sahip olabilecek.

- 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.

Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

- İstanbul'da hane geliri 18 bin, diğer illerde 16 bin lira olan vatandaşlarımız başvurabilecektir. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır.

- Ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere ise fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak TOKİ'den ev almaya çalışanlar hem ödediklerini kaybedecek hem evlerini kaybedecek. Sıkı bir denetim mekanizması kuracağız.

Arsalar 192 bin liradan satılacak

- Vatandaşlarımıza altyapı ve imarları hazırlanmış arsa alternatifleri de sunuyoruz. Düşük gelir gruplu vatandaşlarımıza kendi evlerini yapma imkanı sunuyoruz. Piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle faizsiz satılacaktır. Belirlenen projeye uygun bir şekilde kendi evini yapabilecek. Mimari ve mühendislik desteği de verilecek.

- Arsalar iki gruptan oluşuyor. 350 ila 500 metrekarelik arsalar 192 bin 500 liradan başlayan bin 604 liradan başlayan 10 yıllık vade ile satılacak. Hisseli parseller ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitle ve 10 yıl vade ile yapılacaktır.

- Kampanyanın ilk etabından 10 bin iş yerini hizmete sunacağız. İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile emekçilerimize, genç girişimcilerimize sunacağız.