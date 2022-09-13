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Zonguldak'ta hareketli gece: Adliye önünde kendini yakmaya kalktı!

ZONGULDAK'ta bir vatandaş, adliye binası önünde üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı. Ekipler, adamı bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak yakalamasının üzerine, şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Zonguldak Adliyesi önünde meydana geldi. İddialara göre daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenilen ve mahkemelik olan Şenol K., beş litrelik pet şişeye benzin doldurarak adliye binası önüne geldi.

İkna çabaları sonuç vermedi
Burada bidonun yarısını üzerine boşaltan Şenol K., dakikalarca ekiplerin ikna çabalarına rağmen ikna olmadı. Ekiplere ömründe hiç yalan söylemediğini, alkollü araç kullanırken yakalandığını söyleyen Şenol K., eline aldığı çakmakla kendini yakacağını söyledi. Bu sırada ekipler ellerinde yangın tüpleriyle hazırda beklerken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Fıskiyeler devreye girdi
Bu sırada Şenol K.'nın oturduğu çimleri sulamak için kullanılan fıskiyeler devreye girdi. Fıskiyelerden gelen suyla ıslanan Şenol K., ekiplerin yangın söndürme tüplerini sıkarak müdahale etmesinin ardından ambulansa götürüldü. Ekipler bidondaki benzini ve çakmağı da alarak bölgeden ayrıldı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Şenol K. ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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