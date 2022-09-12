BIST 3.616
DOLAR 18,24
EURO 18,52
ALTIN 1.015,87
YEREL

Hastaneyi savaş alanına döndüren anne ve kızına tutuklama kararı

Yalova’da anne-kız hastanede ortalığı birbirine kattı. Serum bağlanma talebi reddedilen anne kızıyla bir olup doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı. Çevrede buldukları eşyaları da sağlık görevlilerine fırlatan anne-kız hastaneyi savaş alanına çevirdi. Mahkeme, anne ve kızı hakkında tutuklama kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Devlet Hastanesi’nde 3 Eylül tarihinde yaşanan olayda 44 yaşındaki Tülin Ç., acil servise gelerek doktora panik atak geçirdiğini ve serum bağlanmasını istedi. Doktorun önce EKG çekmesi gerektiğini söylemesi üzerine Tülin Ç., daha sonradan hastaneye gelen kızı Sinem Ç. (19) ile hastaneyi birbirine kattı.

Önce Uzm. Dr. Esengül Doğan'a saldıran anne kız, müşahede odasında ellerine ne geçirdiyse sağlık görevlilerine fırlattı. Bu sırada odada bulunan bir bebek babası tarafından dışarı çıkarıldı.

Hızını alamayan anne-kız ardından hemşire Abdurrahman Ekin’e tekme ve yumruklarla saldırdı. Sonrasında olaylara müdahale eden güvelik görevlisi Esra Uslu’ya da saldıran zanlılar polis tarafından gözaltına alındı.
Mahkemeye çıkarılan anne-kız, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine sanıklar hakkında tutuklama kararı alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Otogarda karşılaştılar! Eski ve yeni sevgilinin yumruk yumruğa kavgası kameralarda
Otogarda karşılaştılar! Eski ve yeni sevgilinin yumruk yumruğa kavgası kameralarda
Almanya’da gösteri yapan PKK yandaşları Türk vatandaşına saldırdı
Almanya’da gösteri yapan PKK yandaşları Türk vatandaşına saldırdı
Taksiye binen iki kadın hayatının şokunu yaşadı çığlık çığlığa bağırdılar görüntüleri böyle sildi
Taksiye binen iki kadın hayatının şokunu yaşadı çığlık çığlığa bağırdılar görüntüleri böyle sildi
'Bozkurt Kemal' sloganlarıyla karşılanan Kılıçdaroğlu gündem oldu!
'Bozkurt Kemal' sloganlarıyla karşılanan Kılıçdaroğlu gündem oldu!
Düzce’de feci kaza: Motosiklet refüje çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
Düzce’de feci kaza: Motosiklet refüje çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
Yunan unsurlarınca ateş açılan gemi İstanbul’a doğru yola çıktı
Yunan unsurlarınca ateş açılan gemi İstanbul’a doğru yola çıktı
Tarkan, yüzbinlerce İzmirliyi coşturdu
Tarkan, yüzbinlerce İzmirliyi coşturdu
Tarkan, yüzbinlerce İzmirliyi coşturdu
Tarkan, yüzbinlerce İzmirliyi coşturdu
Gaziantep'te toplu mezar kazılıyor iddiasına yalanlama
Gaziantep'te toplu mezar kazılıyor iddiasına yalanlama
Josef de Souza gözyaşı döktü
Josef de Souza gözyaşı döktü