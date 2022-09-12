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POLİTİKA

'Bozkurt Kemal' sloganlarıyla karşılanan Kılıçdaroğlu gündem oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da katıldığı bir etkinlikte ‘Bozkurt Kemal’ sloganlarıyla karşılandı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da ülkücü grupla bir araya geldiği ‘Önce Türkiye Buluşması’ndan görüntüler paylaştı. Özkan’ın “Genel Başkan’ımız Kılıçdaroğlu, ‘Bozkurt Kemal’ sloganlarıyla karşılandı.

Toplumun her kesimini kucaklayan lider, Kılıçdaroğlu” mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, Kılıçdaroğlu’nun alkışlarla ve “Bozkurt Kemal” sloganıyla karşılandığı görüldü.

Görüntülerde bir kişi “Bir olacağız, diri olacağız, hep beraber olacağız. Allah yolunu açık etsin Sayın Genel Başkan’ım. Ülkücülere şeref verdiniz Sayın Genel Başkan’ım” derken başka birinin de “Ayağınıza sağlık Genel Başkan’ım” diye bağırdığı duyuldu.

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