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Tarkan, yüzbinlerce İzmirliyi coşturdu

İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında Gündoğdu Meydanı’nda sahne alan Megastar Tarkan, yüzbinlerce İzmirliyi coşturdu.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu çerçevesinde kentte gün boyunca birçok etkinlik yapıldı. Günün sonunda ise Megastar Tarkan, konser vermek üzere Gündoğdu Meydanı’nda kurulan sahneye geldi.

Saatler 22.00’ı gösterdiğinden sahneye çıkan Megastar Tarkan ile beraber coşku zirveye taşındı. Alsancak Limanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar alanı dolduran yüzbinlerce İzmirli, Megastar Tarkan’ın şarkılarıyla büyük bir coşku yaşadı. Konseri esnasında konuşan Tarkan, “İzmir’in kurtuluşunun 100. Yılı kutlu olsun. Burada olmak benim için büyük onur, büyük bir şeref. Çok teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan, Tarkan konserde İzmir Marşı okurken, bir kişi sahneye atladı. Bu esnada İzmir Marşı yarıda kalırken, güvenlik görevlilerin müdahale ettiği kişi Tarkan’a ulaşamadan sahneden indirildi. Güvenlik görevlilerine seslenen Tarkan, “Arkadaşa nazik davranın, sevgi gösterisinden olmuştur” dedi. Olayın ardından Tarkan, “İzmir Marşı’nı söylemeden İzmir’den gitmem” diyerek İzmir Marşı’nı yeniden seslendirdi.

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