Bu yolda araçlar viteste olmadan 40 kilometre hızla rampa çıkıyor

BURSA'da araçların viteste olmadan rampa yukarı 40 kilometre hızla çıkabildiği yol görenleri şaşırtıyor.

Uludağ oteller bölgesinde bulunan bir yol sürücüleri şaşkınlığa uğratıyor. Yola gelen sürücüler yol kenarında durduklarında araçlarının rampa yukarı kendi kendine çalışmadan çıktığını görüyor.

Viteste olmayan araçlar, bu yolda rampa yukarı 40 kilometre hıza ulaşıyor. Sürücüler, her denemelerinde araçlarının rampa yukarı boşta çıktığını görüp büyük şaşkınlık yaşıyor.

Uludağ'da bulunan bu yolda araçların rampa yukarı boşta çıktığını ifade eden sürücüler, "Uludağ'a geldik, burada aracımızla yol kenarında durduk, rampa yukarı olan aracımızın boştayken kendi kendine hareket ettiğine şahit olduk. Yaptığımız her denemede aracın kendi kendine rampayı tırmandığını gördük. Bu yolda manyetik alan olduğunu düşünüyoruz. Araç boştayken rampa yukarı 40 kilometre hıza ulaşıyor. Çok farklı bir durum, biz büyük şaşkınlık yaşadık. Araç resmen rampa yukarı kendi kendine uçuyor. Buraya gelecek sürücüler araçlarının mutlaka el frenini çeksinler, yoksa araçları alır başını gider" dedi.