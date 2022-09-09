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Tarkan konseri öncesi İzmir'de büyük çoşku: Her yer ışıl ışıl

İzmir'de 100. yıl çoşkusu yaşanıyor. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında gün boyu yapılan etkiliklerin ardından Tarkan konseri için alanı dolduran binlerce insan havanın kararmasıyla telefonlarının ışıklarıyla adeta görsel bir şölene imza attı.

İzmir'in 100. kurtuluş günü programı kapsamında düzenlenen etkinlikler gün boyu devam etti.  Kordon Boyu'nda İzmir Airshow gösterisi  ve helikopterlerin havada yaptıkları zeybek gösterisi nefesleri keserken, 350 metrelik dev Türk bayrağının binlerce İzmirli tarafından taşınmasıyla yapılan geleneksel Zafer Yürüyüşü etkinliklere damga vurdu. Havanın kararmasıyla Tarkan konseri ile 100. yıl çoşkusu yaşanmaya devam edecek. Megastar konseri öncesi alanı dolduran binlerce insan telefon ışıklarıyla yaptıkları görsel şölen ile Zafer gününün tadını çıkarmaya devam ediyor. 

Tarkan konseri öncesi İzmir ışıl ışıl
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül (bu akşam) kutlama etkinleri kapsamında sahne alacak Megastar Tarkan konseri öncesi binlerce kişi konser alanına akın etti. Tarkan'ın sahneye çıkmasına dakikalar kala toplanan kalabalık tek bir ağzından şarkılar söyleyerek, telefon ışıklarıyla unutulmaz bir görsel show'a imza attılar.

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