Ünlü mankenin yüzü tanınmaz hale geldi! Tuğba Altıntop tatile gitti cehennemi yaşadı

Miss Turkey güzeli eski manken Tuğba Altıntop arkadaşlarıyla çıktığı tatilde köpek saldırısına uğradı. Ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Bir dönem güzelliğiyle Türkiye'ye damga vuran 1996 Miss Turkey güzeli Tuğba Altıntop aynı yıl ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile nikah masasına oturmuştu. 7 yıl mutlu bir evlilik süren ünlü çiftin iki kızı olmuştu. Çift 2003 yılında magazin dünyasını sarsan iddialarla olaylı bir şekilde boşanmışlardı.

Evliliğini bitirdikten sonra şarkıcılık, oyunculuk gibi sektörlere girişen Tuğba Altıntop geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla tatil yapmak için Şile'ye gitti. Ünlü isim tatilde başına gelen şeyle neye uğradığını şaşırdı.

Arkadaşlarıyla kamp yaptığı esnada sahipli bir köpeğin saldırısına uğrayan Altıntop'un tatili cehenneme döndü. Hemen hastaneye kaldırılan ünlü ismin suratına birçok dikiş atılırken tanınamaz hale geldi.

Sosyal medya hesaplarından sokak köpeği karşıtlarına tepki gösteren paylaşımlarıyla hatırlanan Tuğba Altıntop'a sanat camiasından birçok ünlü isimden geçmiş olsun mesajları ve paylaşımları geldi.