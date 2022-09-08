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EKONOMİ

Madeni 5 TL basalım, yağdıralım yani ne olacak? Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den istedi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Isparta'da esnaf ziyaretinde bulundu. Bir esnafın '50 kuruş, 1 lira, 5 lira madeni para piyasaya salınsın' talebi üzerine "Biraz basalım mı?" diye sordu. Nebati, esnafın 'Yağdıralım, ne olacak?' sözlerine de gülerek "Yağdıralım" karşılığını verdi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Isparta'da esnaf ziyaretinde bulundu. Nebati, restorasyonu devam eden tarihi Üzüm Pazarı, Mimar Sinan Camii yanı ve Mimar Sinan Caddesi'nde esnafla görüşürken, tavuk döner satışı yapan esnaf, madeni para talebinde bulundu.

Koştur koştur bozuk para arıyoruz

Esnaftan biri, "Sayın bakanım, esnaf olarak madeni 50 kuruş ve 1 lira sıkıntısı çekiyoruz. Piyasaya bolca 1 lira ve 50 kuruş salınsın hatta 5 liralık madeni para basılsın. Şimdi bankaya gittik, orada da yok. Koştur, koştur bozuk para arıyoruz" dedi.

Biraz basalım mı? Yağdıralım...

Bakan Nebati'nin "Biraz basalım mı?" diye sormasının ardından çalışan da "Kağıt para yerine 5 lira, 1 lira iyi olacak. Yağdıralım, ne olacak?" dedi. Bakan Nebati ise gülerek "Yağdıralım" karşılığını verdi. 

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