Cumhurbaşkanlığı adaylığı kulisi! Kılıçdaroğlu'na yakın isim açıkladı

Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isimden aldığı kulis bilgisini aktardı. Erkin "Süreç çoklu adaya doğru gidiyor, bu saatten sonra Kemal Bey aday olmazsa CHP dördüncü parti olur." dedi.

Ceza Hukukçusu Doç. Dr. Hasan Sınar, Star Gazetesi Yazarı Resul Tosun, Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Cem Kaya; tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

"Süreç çoklu adaya doğru gidiyor"

Aytunç Erkin "Kemal Bey’e çok yakın bir isimle, bir CHP kurmayı ile görüştüm. Süreç çoklu adaya doğru gidiyor. Dün Giresun'a giderken konuştum. Aradım, 'Ne oluyor?' dedim, 'Ne olacak, bu noktaya geldi' dedi.

"Bu saatten sonra Kemal Bey aday olmazsa CHP dördüncü parti olur"

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'Diğer siyasi partilerle olan iletişimimize herkes saygı duymak zorunda' sözleri üzerine Erkin "Dönüş sürecinde Meral Hanım'ın videosu çıkınca CHP'li kurmay 'sertliği görüyor musun? Meral Hanım bize hesap soruyor.' dedi. CHP’li kurmay ‘Bu saatten sonra Kemal Bey aday olmazsa CHP dördüncü parti olur’ dedi."