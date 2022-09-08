BIST 3.403
DOLAR 18,24
EURO 18,26
ALTIN 1.007,73
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı adaylığı kulisi! Kılıçdaroğlu'na yakın isim açıkladı

Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isimden aldığı kulis bilgisini aktardı. Erkin "Süreç çoklu adaya doğru gidiyor, bu saatten sonra Kemal Bey aday olmazsa CHP dördüncü parti olur." dedi.

Ceza Hukukçusu Doç. Dr. Hasan Sınar, Star Gazetesi Yazarı Resul Tosun, Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Cem Kaya; tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

"Süreç çoklu adaya doğru gidiyor"

Aytunç Erkin "Kemal Bey’e çok yakın bir isimle, bir CHP kurmayı ile görüştüm. Süreç çoklu adaya doğru gidiyor. Dün Giresun'a giderken konuştum. Aradım, 'Ne oluyor?' dedim, 'Ne olacak, bu noktaya geldi' dedi.

"Bu saatten sonra Kemal Bey aday olmazsa CHP dördüncü parti olur"

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'Diğer siyasi partilerle olan iletişimimize herkes saygı duymak zorunda' sözleri üzerine Erkin "Dönüş sürecinde Meral Hanım'ın videosu çıkınca CHP'li kurmay 'sertliği görüyor musun? Meral Hanım bize hesap soruyor.' dedi. CHP’li kurmay ‘Bu saatten sonra Kemal Bey aday olmazsa CHP dördüncü parti olur’ dedi." 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Megastar Tarkan'ın konser vereceği İzmir'de kurulan sahne çöktü! 1 kişi yaralandı
Megastar Tarkan'ın konser vereceği İzmir'de kurulan sahne çöktü! 1 kişi yaralandı
Mersin’deki orman yangını D-400 karayoluna ulaştı, yol kapatıldı
Mersin’deki orman yangını D-400 karayoluna ulaştı, yol kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Belgrad'da türk işçilerden çoşkulu karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Belgrad'da türk işçilerden çoşkulu karşılama
Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı: Nathan Redmond, İstanbul’a geldi!
Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı: Nathan Redmond, İstanbul’a geldi!
Soma'da farklı noktada ikinci orman yangını
Soma'da farklı noktada ikinci orman yangını
Brezilya'da yüzlerce timsah karaya çıktı korkutan görüntüler
Brezilya'da yüzlerce timsah karaya çıktı korkutan görüntüler
Bursa'da eski kız arkadaşının sevgilisini vurdu dehşet anları güvenlik kamerasında
Bursa'da eski kız arkadaşının sevgilisini vurdu dehşet anları güvenlik kamerasında
Hadise o şarkıyı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı
Hadise o şarkıyı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı
Meral Akşener "Altılı Masa, Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben gösteririm" dedi iddiası! Yavaş: 'Aday olurum'
Meral Akşener "Altılı Masa, Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben gösteririm" dedi iddiası! Yavaş: 'Aday olurum'
Berna Laçin'in PKK videosu gündem oldu! Teröristlere gerilla bile demiş
Berna Laçin'in PKK videosu gündem oldu! Teröristlere gerilla bile demiş