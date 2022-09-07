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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Belgrad'da türk işçilerden çoşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’da Türk inşaat firmaları ve işçilerinin katkılarıyla inşa edilen Belgrad Kulesi’ni ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kule inşaatında çalışan Türk işçiler tarafından slogan ve ıslıklarla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in ardından Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan’da, Türk inşaat firmaları ve işçilerinin katkılarıyla inşa edilen Belgrad Kulesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Türk işçilerle bir araya gelerek, fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk işçiler tarafından slogan ve ıslıklarla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, “Sırbistan’ı Balkanlar’da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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