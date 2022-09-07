Brezilya'da yüzlerce timsah karaya çıktı korkutan görüntüler

Brezilya'da yüzlerce timsah plaj alanını bastı. Çok sayıda timsahın sahildeki görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Brezilya'da bir sahil bölgesinde yüzlerce timsah bilinmeyen bir nedenle karaya çıktı. Sahili basan yüzlerce timsahın görüntüleri bölge halkında korku dolu anlara neden oldu.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinde bulunan hesabı üzerinde paylaşılan videoda, yüzlerce timsahın karaya çıktığı görüldü.

Görüntüler hakkında yetkililerden herhangi bir açıklama gelmezken, vatandaşlar bir doğa olayının söz konusu olabileceğini belirtti.

Yüzlerce timsahın neden aynı anda karaya çıktıkları ise büyük merak uyandırdı.