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Bursa'da eski kız arkadaşının sevgilisini vurdu dehşet anları güvenlik kamerasında

BURSA'da eski sevgilisinin yeni sevgilisine kurşun yağdıran adam, korku dolu dakikalara neden oldu. Bir kişinin yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Karacabey ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle seyreden Tuğba İ. (26) ile sevgilisi Hasan D.'yi (25) fark edip bir başka motosiklet ile peşlerine düşen Alican Ö. (28) isimli kişi, bir süre takip ettikten sonra çifte saldırdı.

Tuğba İ.'nin eski sevgilisi olduğu öğrenilen Alican Ö. önce Hasan D.'nin kafasına vurdu ardından da belinden çıkardığı tabanca ile ateş ederek kalça kısmından yaraladı.

Kaçmaya çalışırken motosikleti çalışmadı

Hasan D. kanlar içerisinde yerde kalırken, Alican Ö. kaçmak istedi ancak bir süre motosikleti çalışmadı. Motosikletin çalışmasıyla birlikte Alican Ö. bölgeden hızlıca uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasan D.'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatan polis ekipleri olayın şüphelisi Alican Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alican Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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