Rus Gazprom yayınladı Avrupa için 'kış geliyor' videosu gündem oldu

Rusya, geçen hafta Avrupa'ya gaz akışını sağlayan Kuzey Akımı boru hattının vanasını kapattı. Avrupa'da doğalgaz krizi başladı. Rusya'nın gaz şirketi Gazprom, Avrupa'ya hitaben "Kış Geliyor" videosu yayınladı.

Rusya’nın gazı kesmesinden sonrası Avrupa devletleri, "Bu kış zor geçecek" dedi ve hazırlıklara başladı. Rus enerji şirketi Gazprom, "Avrupa’nın bu kış Rus gazı olmadan nasıl bir hale gelebileceğini" gösteren bir video yayınladı.

Gazprom reklam filminde, "Kış büyük olacak" sloganını kullandı.

Avrupa donuyor

Videoda yoğun karla kaplı Avrupa şehirleri görüntüsü yer aldı. Rus devletinin şirketi, yayınladığı videoyu “Winter is coming” yani "Kış Geliyor" başlığıyla paylaştı.

Gazprom’un paylaştığı video, sosyal medyada tartışma konusu oldu.