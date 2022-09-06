Ersan Şen Cem Küçük kavgası olay : Utan Cem artık yeter 1 dolar neden 18 lira sana göre uçuyoruz

Habertürk TV'de Ersan Şen ile Cem Küçük ekonomi yüzünden birbirini girdi. Canlı Yayında Cem Küçük'e patlayan Ersan Şen "Utan Cem artık yeter" diyerek "Ekonomi iyiyse 1 dolar neden 18 lira, sana göre uçuyoruz" dedi. Ersan Şen sesini yükselttiği tartışmada "Bu millete yalan söyleme yeter artık' diye konuştu. Cem Küçük ise 'sen herşeye karşısın' dedi. Stüdyoda kıyamet koptu.

Habertürk ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programı yine tartışmalı geçti. Programın konuklarından Cem Küçük ile Ersan Şen birbirine girdi. Bu kez tartışma konusu ekonomi oldu. Açık ve Net'te Cem Küçük ekonomi politikalarını övünce Ersan Şen öfke patlaması yaşadı. Ersan Şen'i çileden çıkaran Cem Küçük'ün şu sözleri oldu:

*-"Sayın Erdoğan söylediği her şeyi yapıyor. Türkiye ihracatını artırıyor. Milyonlarca insan üretim yapıyor ülkemizde. Sıkıntı var ama her şey de kötü değil. Sayın Erdoğan tahıl koridoru ile dünyayı açlıktan kurtardı."

Utan Cem artık yeter!

Cem Küçük'ün "Erdoğan dünyayı açlıktan kurtardı" sözleri üzerine Ersan Şen, "millete yalan söyleme" diyerek öfkeyle patladı. Ersan Şen ile Cem Küçük arasındaki diyalog şöyle gelişti:

Ersan Şen-Ekonomi çok iyiyse 1 dolar neden 18 lira? Kur korumalıya niye bu kadar ucu açık faiz ödüyorsun...

Cem Küçük : Ne ucu açığı ya faizler düşmüş...

Ersan Şen : Ya utan Cem ya yeter artık!

Cem Küçük : Ama deminden beri gerçekleri saptırıyorsun.

Ersan Şen : Bir de hataya hata de be kardeşim ya... Sana göre uçuyoruz biz kardeşim ya.. Keşke öyle olsa.. Senin söylediğin doğru değil. Sana göre milletin hiç bir derdi yok.

Cem Küçük : Hayat pahalılığı var. Ama sen herşeyi kötülüyorsun.

Ersan Şen : Sen hiç dükkana gittin mi bakkala gittin mi? Hiç markete gidip salça aldın mı? Ne demek ya...

Cem Küçük : Ya sen herşeye karşısın ya...