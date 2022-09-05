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EKONOMİ

Kemal Kılıçdaroğlu 'dolar için damat demişti' deyip Berat Albayrak'ı böyle andı

FOX TV canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'tan yaptığı alıntıyla gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ekonomi yönetimi ve dolarla ilgili Berat Albayrak göndermesi yapıp 'Bu sözünü unutmayın' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV'deki Çalar Saat programına canlı yayın konuğu oldu. İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçrdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayını" 6'lı masanın belirleyip ilan edeceğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayındayken TÜİK enflasyon rakamları açıklandı. Kılıçdaroğlu açıklanan rakamın Saray talimatıyla belirlendiğini iddia etti. Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi yönetimiyle ilgili de eleştirilerde bulunup dolar kuruyla ve kur korumalı mevduatla ilgili "Doları bu politikalarla kontrol edemezler. Günlük kararlar alıyorlar bırakmışlar. Damat ne demişti onu hiç unutmayın: “At izi it izine karıştı. Allah sonumuzu hayır eylesin” demişti. Evet, Allah bu milletin sonunu hayır eylesin" diye konuştu. 

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