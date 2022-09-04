BIST 3.223
DOLAR 18,20
EURO 18,12
ALTIN 1.002,68
GÜNCEL

Yangında mahsur kalan anne çocuğunu balkondan attı! İşte o anlar

İSTANBUL Sultangazi’de bina girişinde elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalan bir kadın, çocuğunu kurtarmak için 1. kattaki evin balkonundan aşağıya bıraktı. Hafif yaralanan çocuk sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da yürekleri ağızlara getiren yangın, saat 12.15 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 2288. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş bölümünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın girişinde bulunan elektrik panosu alev aldı. Çıkan yangın sonrasında koridor ve merdivenleri duman kaplarken, binada yaşayan vatandaşlar ise mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında 1. katta yaşayan bir kadın panik yapıp yanındaki çocuğunu kurtarmak için balkondan aşağıya zemine bıraktı. Olay sonrasında beton zemine çakılan çocuk başından, kol ve bacaklarından yaralanırken, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise kapıları kırarak girdikleri dairelerde mahsur kalan vatandaşları kurtararak tahliye etti. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Husumetlisine defalarca kurşun sıkıp üstüne bir de sigara yaktı
Husumetlisine defalarca kurşun sıkıp üstüne bir de sigara yaktı
30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde İzel bayıldı
30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde İzel bayıldı
İzmir'de indirimli fritöz kavgası! Kadın çıkarıp tehdit etti: Dağıtırım burayı
İzmir'de indirimli fritöz kavgası! Kadın çıkarıp tehdit etti: Dağıtırım burayı
Erdoğan: Ey Yunan daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır
Erdoğan: Ey Yunan daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır
Kadına şiddet kamerada! Mahalleli kurtardı genç kız şikayetçi olmadı
Kadına şiddet kamerada! Mahalleli kurtardı genç kız şikayetçi olmadı
Yokuşta kayan cipi elleriyle durdurdu görüntüler ortaya çıktı
Yokuşta kayan cipi elleriyle durdurdu görüntüler ortaya çıktı
Erdoğan'dan 'AK Parti kapatılacak' diyen Ahmet Şık'a tepki: Bu zat teröristin tekidir gücü yetmez
Erdoğan'dan 'AK Parti kapatılacak' diyen Ahmet Şık'a tepki: Bu zat teröristin tekidir gücü yetmez
Thodex'in patronu Arnavutluk'ta hakim karşısına çıktı! Tutuklu yargılanacak
Thodex'in patronu Arnavutluk'ta hakim karşısına çıktı! Tutuklu yargılanacak
Sapık İmam Hatipli sözleriyle hapis yatan Gülşen'in ezan videosu çıktı
Sapık İmam Hatipli sözleriyle hapis yatan Gülşen'in ezan videosu çıktı
Habertürk sunucusu Ebru Baki: İki kahveye ödediğim paraya inanamadım
Habertürk sunucusu Ebru Baki: İki kahveye ödediğim paraya inanamadım