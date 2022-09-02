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Erdoğan'dan 'AK Parti kapatılacak' diyen Ahmet Şık'a tepki: Bu zat teröristin tekidir gücü yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİP milletvekili Ahmet Şık'ın "AK Parti kapatılacak" sözlerine tepki göstererek, "Bu zat teröristin tekidir gücü yetmez" dedi.

Erdoğan, "Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa bir vekil olma şansını yakaladı. Şu anda da bu ifadeleri kullanıyor. Hukuk devletinin içinde teröristlerin yaklaşım tarzıyla bir yaklaşım içinde. Soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Gücü ne AK Parti'yi kapatmaya da ne de mahkum yetmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Birçok terör örgütlerinin içinde yer almış bir kişidir. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra ceza davaları arkasından gelecektir." ifadelerini kullandı.

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