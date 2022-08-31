Musa Eroğlu'ndan Hz. Ali Efendimiz'e (r.a) skandal ifadeler!

Ünlü türkücü Musa Eroğlu, Hz. Ali'ye yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle Alevi vatandaşların ve derneklerin tepkisiyle karşılaştı. Eroğlu hakkında başsavcılığa dilekçe verildi.

Ünlü türkücü Musa Eroğlu'nun sosyal medyaya düşen bir videosu izleyenlerin tepkisini çekti.

Alevilik inancına mensup olan Eroğlu, bulunduğu bir ortamda Hz Ali'ye yönelik çirkin ifadeler kullandı.

Hz Ali'nin kılıcı Zülfikar'ın 2 ton 700 kilo olduğunu belirten Musa Eroğlu, "Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir." dedi.

Sözleriyle tepki çekti

Eroğlu, Hz. Ali'nin, Zülfikar kılıcını kullanmasına rağmen kama olarak tabir edilen kesici bir aletle öldürülmesini eleştirdi.

Musa Eroğlu konuya ilişkin, "Zülfikarın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Bunu kullanan g*t*ne bir bıçak sokup öldürüyor Ali’yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın." ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunuldu

Eroğlu'nun, Hz Ali'ye yönelik ifadeleri Alevi vatandaşların tepkisini topladı.

Alevi derneklerinden Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı Vakfı, ünlü türkücü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.