BIST 3.177
DOLAR 18,19
EURO 18,20
ALTIN 1.001,47
YEREL

Beykoz'da tekne battı 9 kişilik ailede yüzme bilmeyenler vardı o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

BEYKOZ'da 9 kişilik ailenin bindiği tekne alabora oldu. Denize düşen ve panik yaşayan ailenin imdadına çevredeki balıkçı tekneleri yetişti. Denizde yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Riva'da meydana geldi. İddiaya göre, denize açılan ve içinde 9 kişilik bir ailenin bulunduğu teknenin yakıtı bitti. Su almaya başlayan tekne, kısa süre sonra alabora oldu ve tekne içerisindeki 9 kişi denize düştü.

Teknede bulunanlar arasında yüzme bilmeyenlerin olması korku ve paniğe yol açtı. Aile üyelerinden yüzme bilmeyen kişiler, alabora olan tekneye tutunarak kurtulmaya çalıştı. Denize düşen vatandaşların yardımına çevredeki balıkçı tekneleri yetişti.

Yardım için gelen balıkçılar, denizdekilere ip ve can simidi attı. Denizden önce kadın ve çocuklar çıkarıldı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ayşenur Arslan ve İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Konuğum olduğun için susuyorum
Ayşenur Arslan ve İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Konuğum olduğun için susuyorum
'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi
'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi
Serenay Sarıkaya yılan dansı yaptı, sosyal medya yıkıldı
Serenay Sarıkaya yılan dansı yaptı, sosyal medya yıkıldı
Ölünce ne oluyor? Esra Oflaz Güvenkaya 2 dakikalığına öldüğünde gördüklerini anlattı
Ölünce ne oluyor? Esra Oflaz Güvenkaya 2 dakikalığına öldüğünde gördüklerini anlattı
Mehmet Ali Erbil TikTok'ta canlı yayın açtı: Dilini çıkarıp salladı, TikTok diye bağırdı!
Mehmet Ali Erbil TikTok'ta canlı yayın açtı: Dilini çıkarıp salladı, TikTok diye bağırdı!
Fatih Altaylı'dan 'kurtuluş kutlamalarına karşıyım' diyen İsmail Kahraman'a çok sert eleştiri: Kansızların laflarına aldırmayın
Fatih Altaylı'dan 'kurtuluş kutlamalarına karşıyım' diyen İsmail Kahraman'a çok sert eleştiri: Kansızların laflarına aldırmayın
Doğu Perinçek'ten Peygamberimiz'e skandal sözler! 'Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız'
Doğu Perinçek'ten Peygamberimiz'e skandal sözler! 'Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız'
Mehmet Ali Erbil TikTok'çu oldu! Yalaya yalaya video ile duyurdu
Mehmet Ali Erbil TikTok'çu oldu! Yalaya yalaya video ile duyurdu
Kağıthane'de kuyumucuyu soymaya gitti polis linçten kurtardı o anlar güvenlik kamerasında
Kağıthane'de kuyumucuyu soymaya gitti polis linçten kurtardı o anlar güvenlik kamerasında
Süper Star Ajda Pekkan ile Cenk Eren dudak dudağa yakalandı
Süper Star Ajda Pekkan ile Cenk Eren dudak dudağa yakalandı