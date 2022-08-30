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Mehmet Ali Erbil TikTok'çu oldu! Yalaya yalaya video ile duyurdu

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil yaşadığı sağlık sorunlarından kurulunca Tiktok'a adım attı. Erbil'in Tiktok videosu çekerken yaptığı hareketler mide bulandırdı.

Türkiye'nin ünlü sunucusu Mehmet Ali Erbil uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu. Sağlık sorunları yüzünden ekranlardan uzak olan 65 yaşındaki Erbil geçtiğimiz günlerde Tiktok hesabı atığını hayranlarıyla paylaşmış ve hediye istemişti.

Bu hareketi çok konuşulan Erbil'in 2021 yılında taciz iddiaları yüzünden davalık olduğu klibinde oynayan Tiktok fenomeni Ece Ronay'a söylediklerinden sonra Tiktok'a adım atması dikkat çekti.

Ünlü sunucu hesabını açmasının ardından ilk videosunu yayınladığını yine sosyal medya hesabından duyurdu. İnstagram hesabından, Tiktok'ta canlı yayın yaparken bir videosunu ''Tik tok başlamıştır hesabımı takip edin'' notuyla paylaşan Erbil'in paylaştığı videodaki diliyle yaptığı hareketler herkesi şaşkına çevirdi. 

Mehmet Ali Erbil'in o paylaşımına Tiktok Fenomeni Ece Ronay'dan sert eleştiriler gecikmedi. Ronay, Erbil'in videosunu sosyal medya hesabından “Zamanında bana TikTok’ta dileniyorsun deyip küçümseyen, şimdi benden beter hale gelmiş. Çok keyifliyim. Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye.” notuyla yayınlayarak ünlü sunucuyu eleştirdi.

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