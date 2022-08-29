BIST 3.163
DOLAR 18,19
EURO 18,24
ALTIN 1.012,94
GÜNCEL

Gülşen'in cezaevinden çıkış anı kamerada

Şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu. İşte Gülşen'in cezaevinden çıkıp aracına doğru yöneldiği o anlar...

Şarkıcı Gülşen hakkında İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesince tutuklanmıştı. Gülşen’in avukatı Cuma günü İstanbul Adalet Sarayı’na gelecek 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne karara itiraz etmişti. Mahkeme tarafından değerlendirilen itiraz kabul edilerek, Gülşen'in ev hapsiyle tahliye edilmesine karar verildi.

Kararın ardından Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu. Cezaevinden çıkan Gülşen dışarıda kendisini bekleyen araçla ayrıldı.

"İçeriye girdiği andan bu yana tek düşüncesi oğluna dönmek oldu"
Cezaevi önünde açıklama yapana Gülşen’in avukatı, Emek Emre, “İddianame daha tanzim edilmedi. Edilecek mi edilmeyecek mi onu da bilmiyoruz. Savcılığın bu hususta ki soruşturması devam ediyor. Hangi sevk maddesi ile iddianame düzenleyecekler bilmiyorum. Veya düzenleyecekler mi o da bir soru işareti. Cezada alsa, zaten müvekkilin adli sicil kaydı yok. En üst haddinden ceza alsa bile o da 3 sene olur. O da yürürlükteki infaz kanunu gereğince infaz kurumu içerisinde bir gece dahi geçirmesine gerek olmayacak bir ceza miktarıdır. Kendisinin içeriye girdiği andan bu yana tek düşüncesi oğluna dönmek oldu ”dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Müge Anlı'ya not yolladı : Ayyy kocam yollamış
Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Müge Anlı'ya not yolladı : Ayyy kocam yollamış
Abdullah Gül iddiaya ateş püskürdü: Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır
Abdullah Gül iddiaya ateş püskürdü: Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır
Meral Akşener'den Gülşen çıkışı: Türkiye'de herkes bir gün tutuklanmayı tadacak
Meral Akşener'den Gülşen çıkışı: Türkiye'de herkes bir gün tutuklanmayı tadacak
Genç kadının hayatı 3 yıldır kabusa döndü
Genç kadının hayatı 3 yıldır kabusa döndü
Gürcistan’ın yangınlarla mücadelesine Türkiye’nin uçak desteği devam ediyor
Gürcistan’ın yangınlarla mücadelesine Türkiye’nin uçak desteği devam ediyor
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, saklandığı evdeki çocuğu rehin aldı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, saklandığı evdeki çocuğu rehin aldı
Ambulansa yol vermemişti! Minibüs şoförünün cezası belli oldu
Ambulansa yol vermemişti! Minibüs şoförünün cezası belli oldu
İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu, yolcular tepki gösterince hakaretler savurdu
İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu, yolcular tepki gösterince hakaretler savurdu
PKK’nın talimatıyla Antalya’da orman yakma hazırlığında olan şahıs kıskıvrak yakalandı
PKK’nın talimatıyla Antalya’da orman yakma hazırlığında olan şahıs kıskıvrak yakalandı
Laçın’da 30 yıl sonra ezan okundu
Laçın’da 30 yıl sonra ezan okundu