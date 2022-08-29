Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Müge Anlı'ya not yolladı : Ayyy kocam yollamış

Müge Anlı bekar olarak veda ettiği Tatlı Sert programına evli bir kadın olarak dönüş yaptı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına ise eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu bir notuyla damga vurdu. Müge Anlı yayına 'karnıma ağrılar' girdi diyerek başladı. Stüdyoda alkışı kopartan ise enişteden gelen ve Müge Anlı'nın 'ayy kocam göndermiş çok net' dediği olaydı.

Müge Anlı Tatlı Sert programına bugün başlarken evlendikten sonraki bu canlı yayın gündeme oturdu. Müge Anlı sezonu kapatırken 'evleniyorum' diyerek bombayı patlatmış veda etmişti. Müge Anlı bir hafta sonra da eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti. Emniyet teşkilatından eşini seçen Müge Anlı bugün yeni yayın dönemine başladı.

Karnına ağrılar girdiğini belirten Müge Anlı 'kocam göndermiş' diyerek eşinden gelen notu paylaşınca stüdyo yıkıldı. Canlı yayında rejinin yaptığı bir değişiklik ise Müge Anlı'yı hem çok mutlu etti hem utandırdı. Müge Anlı 'ayyy yapmayın çocuklar' diyerek sürprize tepkisini gösterdi.

Müge Anlı bu sürpriz karşısında hayli mutlu oldu. Biraz da utangaçlık yapan Müge Anlı 'Ayy çok şekersiniz çocuklar yapmayın ama' diyerek tepkisini gösterdi. Müge Anlı evlendikten sonra magazin gündeminin ilk sırasına oturmuştu. Anlı buna da gönderme yaparak 'Benimle bu yaz çok uğraştılar' dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınının en bomba anı ise gelen bir çiçekle yaşandı. Müge Anlı 'Ayy kocam göndermiş' diyerek gelen çiçekleri kabul edip üzerindeki notu okuyunca stüdyo alkışla yıkıldı. Müge Anlı'ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu 'Hayırlı yayınlar hayatım seni seviyorum' diye yazmıştı. Müge Anlı da 'Ben de seni seviyorum' diyerek karşılık verdi.